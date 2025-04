Carlos Santana in ospedale concerto rinviato in Texas le condizioni

Carlos Santana è stato costretto ieri, martedì 22 aprile, a rinviare un concerto a San Antonio in Texas. Il celebre musicista è stato portato in ospedale in osservazione a causa di uno stato di disidratazione, secondo quanto confermato da un suo portavoce a Fox News. "È con profonda delusione che devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato", ha dichiarato Michael Jensen di Jensen Communications.Le condizioni del musicista"Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre, ndr) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un episodio che è stato identificato come disidratazione. Per eccesso di cautela e per la salute del signor Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la più prudente. Sta bene e non vede l'ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti.

