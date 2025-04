Carlos Alcaraz parlerà in conferenza stampa domani a Madrid lo spagnolo non giocherà

domani, alle 12.30, Carlos Alcaraz parlerà in conferenza stampa a Madrid (Spagna) per chiarire le sue condizioni fisiche, dopo l’infortunio alla coscia destra che si è evidenziato nel corso della finale dell’ATP500 di Barcellona, persa contro il danese Holger Rune. Si parla dell’adduttore e non si conosce l’entità della lesione subita dall’asso iberico.Nelle giornate precedenti, Carlitos aveva manifestato ottimismo circa la sua presenza nel Masters1000 della capitale spagnola. Un evento in cui Alcaraz si è imposto nel 2022 e nel 2023, mettendo in mostra tutto il proprio sconfinato talento. Vero è che nelle ultime ore, invece, è iniziato a serpeggiare pessimismo.I media spagnoli, stando a quelli che sono i rumours, ritengono che il funambolo di Murcia alla fine deciderà di non giocare, per non compromettere soprattutto la sua presenza al Roland Garros, obiettivo principale di questa stagione sulla terra rossa. Oasport.it - Carlos Alcaraz parlerà in conferenza stampa domani a Madrid: lo spagnolo non giocherà? Leggi su Oasport.it , alle 12.30,in(Spagna) per chiarire le sue condizioni fisiche, dopo l’infortunio alla coscia destra che si è evidenziato nel corso della finale dell’ATP500 di Barcellona, persa contro il danese Holger Rune. Si parla dell’adduttore e non si conosce l’entità della lesione subita dall’asso iberico.Nelle giornate precedenti, Carlitos aveva manifestato ottimismo circa la sua presenza nel Masters1000 della capitale spagnola. Un evento in cuisi è imposto nel 2022 e nel 2023, mettendo in mostra tutto il proprio sconfinato talento. Vero è che nelle ultime ore, invece, è iniziato a serpeggiare pessimismo.I media spagnoli, stando a quelli che sono i rumours, ritengono che il funambolo di Murcia alla fine deciderà di non giocare, per non compromettere soprattutto la sua presenza al Roland Garros, obiettivo principale di questa stagione sulla terra rossa.

