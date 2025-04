Carlos Alcaraz ha presentato il suo documentario A modo mio indossando un Rolex esclusivo da mezzo milione di euro

Carlos Alcaraz con un Rolex al polso. In effetti, come ambasciatore del brand, il tennista indossa sempre i modelli più esclusivi. Lo abbiamo visto con diversi Day-Date con lunetta di diamanti, con quadrante verde a Indian Wells (per un valore di 70.000 euro) e con quadrante blu al Torneo Conde de Godó (un pezzo da 115.100 euro). Il Rolex Cosmograph Daytona Meteorite è quello che forse lo ha accompagnato in più vittorie, come quella al Roland Garros nel 2024, motivo per cui molti lo hanno soprannominato «il suo orologio fortunato». Tuttavia, l'orologio con cui ha misurato il tempo durante la presentazione di A modo mio, il suo documentario Netflix, supera i limiti dell'esclusività. Un modello con cui lo abbiamo visto anche questa settimana ai Laureus 2025 Awards tenutisi a Madrid.

