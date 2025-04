Carlo Acutis e gli altri santi ancora in attesa di canonizzazione

La canonizzazione è la dichiarazione ufficiale della santità di una persona defunta che, a differenza della semplice beatificazione, ne permette la venerazione come santo nella Chiesa universale (con la beatificazione se ne permette la venerazione solo nelle Chiese particolari). La morte di Papa Francesco ha sospeso tutti gli eventi ecclesiastici in programma per le prossime settimane. Fra questi anche la canonizzazione di Carlo Acutis, il 15enne lombardo morto nel 2006 di leucemia già beato dal 2020, il cui rito era in programma per domenica 27 aprile in occasione del Giubileo degli adolescenti. Come lui anche altri tre sono ad oggi in attesa di diventare santi: ogni procedura riprenderà infatti una volta eletto un nuovo pontefice al termine del Conclave.

