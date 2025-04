Caos in Genoa Lazio partita sospesa il motivo

Genoa-Lazio sospesa nel corso del primo tempo, il motivo dietro la decisione dell’arbitro: Caos a MarassiPomeriggio inconsueto, in Serie A, con quattro gare in contemporanea come non avveniva da tempo. Rimbalzo di linea e tante emozioni sui vari campi, anche episodi piuttosto particolari e contestati, come accaduto nel corso di Genoa-Lazio, sospesa per alcuni minuti nel corso del primo tempo.Caos in Genoa-Lazio, partita sospesa: il motivo – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)A Marassi, inevitabile la decisione presa dall’arbitro Giovanni Ayroldi poco dopo il quarto d’ora della prima frazione. I tifosi di casa erano entrati allo stadio con quindici minuti di ritardo in segno di protesta per il rinvio di due giorni della gara e hanno fatto avvertire in maniera forte il loro dissenso, anche troppo. Calciomercato.it - Caos in Genoa-Lazio, partita sospesa: il motivo Leggi su Calciomercato.it nel corso del primo tempo, ildietro la decisione dell’arbitro:a MarassiPomeriggio inconsueto, in Serie A, con quattro gare in contemporanea come non avveniva da tempo. Rimbalzo di linea e tante emozioni sui vari campi, anche episodi piuttosto particolari e contestati, come accaduto nel corso diper alcuni minuti nel corso del primo tempo.in: il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)A Marassi, inevitabile la decisione presa dall’arbitro Giovanni Ayroldi poco dopo il quarto d’ora della prima frazione. I tifosi di casa erano entrati allo stadio con quindici minuti di ritardo in segno di protesta per il rinvio di due giorni della gara e hanno fatto avvertire in maniera forte il loro dissenso, anche troppo.

Trasferta lampo per la Lazio a Genova: volo all’alba, partita col Genoa e poi subito a Roma

Genoa-Lazio è stata spostata dal 21 al 23 aprile. Il club del presidente Lotito non avrebbe voluto giocare, ma la Lega Serie A ha respinto le proteste. La Lazio farà una trasferta lampo a Genova. ...

Genoa-Lazio è stata spostata dal 21 al 23 aprile. Il club del presidente Lotito non avrebbe voluto giocare, ma la Lega Serie A ha respinto le proteste. La Lazio farà una trasferta lampo a Genova. ... Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in campionato. Dopo il rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e il conseguente slittamento della partita, i biancocelesti volano a Genova per sfidare ...

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in campionato. Dopo il rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e il conseguente slittamento della partita, i biancocelesti volano a Genova per sfidare ... Genoa vs Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I liguri sono molto vicini alla salvezza, mentre i biancocelesti sperano ancora nella qualificazione in ...

