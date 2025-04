Sport.quotidiano.net - Cantera Atalanta, l’ennesima plusvalenza: il Cagliari prepara 12 milioni per Roberto Piccoli

Bergamo – Un altrono di Zingonia, un altro gioiello atalantino del ‘ciclo d’oro’ dei 1999-2000-2001, il ciclo dei due scudetti consecutivi nella Primavera, diventeràmilionaria per la Dea.A fine stagione ilsembra intenzionato a riscattare a titolo definitivo, alla quota fissata di 12, il 24enne centravanti, bergamasco di Sorisole, protagonista di una grande stagione in maglia rossoblù con 8 gol segnati finora. L’attende, sarebbe l’ennesimo colpo di mercato, grazie a un ragazzo della sua: di quella nidiata di ‘invincibili’ c’erano Kulusevski e Diallo i gioielli ceduti giovanissimi, entrambi 19enni, a Juventus e Manchester United, entrambi per oltre 30, un anno prima era stato Bastoni a prendere la strada verso l’Inter per 25, poi e’ toccato a Okoli, passato al Leicester per 15e a Latte Lath, ceduto al Middlesbrough e oggi protagonista in MLS, mentre altri ragazzi di quel ciclo come Colpani, Del Prato e Zortea che oggi sono in Serie A, con Fiorentina, Parma e, o in serie B come Melegoni alla Carrarese, o nella seconda squadra, l’under 23 di serie C, come Bergonzi, senza dimenticare Ruggeri e Scalvini (allora più giovani di due o tre anni ma già presenti in quelle squadre) e ovviamente il portiere Marco Carnesecchi, oggi intoccabile difensore dei pali della Dea.