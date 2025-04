Cannes 78 ecco i nuovo titoli della Selezione Ufficiale

Leggi su Cinefilos.it

78:Il Festival di78 ha appena annunciato nuoviche vanno ad arricchire la listakermesse al via dal 13 maggio sulla costa francese del Mediterraneo. Traiin, anche l'ultimo film con protagonista Jennifer Lawrence, l'esordio da regista di Kristen Stewart e ilfilm del veterano Lav Diaz.78: il poster dell'edizione 2025CONCORSODIE MY LOVELynne RamsayMOTHER AND CHILDSaeed RoustaeeUN CERTAIN REGARDLOVE ME TENDERAnna Cazenave CambetUN POETASimón Mesa SotoO RISO E A FACA (LE RIRE ET LE COUTEAU)Pedro PinhoTHE CHRONOLOGY OF WATERKristen Stewart – 1st filmPREMIERERENAI SAIBANK?ji FukadaÁSTIN SEM EFTIR ERHlynur PálmasonMAGALHÃESLav DiazMIDNIGHT SCREENINGSLE ROI SOLEILVincent Maël CardonaHONEY DON'TEthan CoenSPECIAL SCREENINGSAMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBESMaïlys Vallade and Liane-Cho Han – 1st filmMAMAOr Sinai – 1st filmARCOUgo Bienvenu – 1st filmQUI BRILLE AU COMBATJoséphine Japy – 1st filmCOME PARTE DEL TRIBUTO A PIERRE RICHARDL'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMMEPierre Richard