Calciomercato Napoli la rivelazione a sorpresa Manna vuole questo giocatore della Juventus

Calciomercato del Napoli si accende con una rivelazione in diretta a sorpresa: il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino un giocatore della Juventus Arrivano importanti aggiornamenti nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli con la conduzione di Walter De Maggio. Il noto giornalista ha raccontato in esclusiva di una rivoluzione che i partenopei potrebbero affrontare nella prossima sessione di Calciomercato, con ben 8 obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in caso di permanenza del tecnico leccese.Grande protagonista il direttore sportivo Giovanni Manna, pronto a muoversi in fase di acquisti per riuscire a migliorare una rosa che dovrà partecipare a tre competizioni, Champions League compresa, e che si ritroverà a lottare nuovamente per lo scudetto dopo un’annata così intensa come questa, dove il sogno del quarto titolo è ancora vivissimo a 5 giornate dalla fine. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, la rivelazione a sorpresa: “Manna vuole questo giocatore della Juventus” Leggi su Spazionapoli.it Ildelsi accende con unain diretta a: il direttore sportivo Giovanniavrebbe messo nel mirino unArrivano importanti aggiornamenti nel corsodiretta di Radio Kiss Kisscon la conduzione di Walter De Maggio. Il noto giornalista ha raccontato in esclusiva di una rivoluzione che i partenopei potrebbero affrontare nella prossima sessione di, con ben 8 obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in caso di permanenza del tecnico leccese.Grande protagonista il direttore sportivo Giovanni, pronto a muoversi in fase di acquisti per riuscire a migliorare una rosa che dovrà partecipare a tre competizioni, Champions League compresa, e che si ritroverà a lottare nuovamente per lo scudetto dopo un’annata così intensa come questa, dove il sogno del quarto titolo è ancora vivissimo a 5 giornate dalla fine.

