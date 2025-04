Calciomercato Juve un top a centrocampo pronto a lasciare Torino L’idea alla Continassa è chiara ecco il piano del club

Calciomercato Juve, un top a centrocampo pronto a lasciare Torino? Svelato il piano del club per questo giocatoreIl grande colpo del Calciomercato Juve della scorsa stagione può già salutare i bianconeri? Circolavano voci su un possibile addio Teun Koopmeiners ma secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ha fatto il punto sulla situazione dell’olandese.Secondo la rosea, «alla Continassa continuano a vederlo centrale nel nuovo progetto bianconero e ripongono tutti la massima fiducia nei suoi confronti, anche per la grande disponibilità che mostra sempre». .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un top a centrocampo pronto a lasciare Torino? L’idea alla Continassa è chiara: ecco il piano del club Leggi su Juventusnews24.com , un top a? Svelato ildelper questo giocatoreIl grande colpo deldella scorsa stagione può già salutare i bianconeri? Circolavano voci su un possibile addio Teun Koopmeiners ma secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ha fatto il punto sulla situazione dell’olandese.Secondo la rosea, «continuano a vederlo centrale nel nuovo progetto bianconero e ripongono tutti la massima fiducia nei suoi confronti, anche per la grande disponibilità che mostra sempre». .com

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Calciomercato Juve: un top a centrocampo lascia Torino?; Un sacrificio per Tonali: scambio con la Juventus, via il top player; Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi della sessione invernale. CLASSIFICA; Calciomercato Juve, il club piomba sull'obiettivo: novità; Pogba, voglia di vendetta dopo la Juve: perfetto per una top di Premier.

Si legge su juventusnews24.com: Mercato Juventus, nuovo assalto dopo i 50 milioni offerti a gennaio: il top club fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri. I dettagli - Mercato Juventus, il top club fa sul serio per l’obiettivo a centrocampo: tutti i dettagli in vista dell’estate Tra i centrocampisti accostati al mercato Juventus c’è anche il centrocampista dell’Atal ...

Segnala tuttojuve.com: TMW - Juve, Tonali primo nome per il centrocampo - Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra, resta il primo nome nella lista della Juventus per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Stando a..

Lo riporta news-sports.it: Calciomercato Juventus, nuovo agigornamento dalla Continassa: 4 top player in arrivo a giugno? L’indiscrezione - Calciomercato Juventus | Giungono nuovi e quotidiani aggiornamenti dalla Continassa. Ecco le ultime indiscrezioni ...