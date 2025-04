Calciomercato Juve primo affondo di una big di Premier League per l’obiettivo bianconero pronta l’offerta Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, quella big di Premier League tenta il primo affondo per l’obiettivo bianconero! In programma l’offerta: ecco a quanto ammontaIl Calciomercato Juve rischia di subire uno scossone non indifferente per quanto riguarda i movimenti in entrata. Questo riguarda Victor Osimhen. L’attaccante in prestito al Galatasaray piace molto ai bianconeri, ma è anche nel mirino del Manchester United.Secondo quanto appreso dal Mirror, i Red Devils sono pronti a formulare una prima offerta: trattasi di 47 milioni di euro, che verosimilmente il Napoli respingerà al mittente. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, primo affondo di una big di Premier League per l’obiettivo bianconero: pronta l’offerta! Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com , quella big ditenta ilper! In programma: ecco a quanto ammontaIlrischia di subire uno scossone non indifferente per quanto riguarda i movimenti in entrata. Questo riguarda Victor Osimhen. L’attaccante in prestito al Galatasaray piace molto ai bianconeri, ma è anche nel mirino del Manchester United.Secondo quanto appreso dal Mirror, i Red Devils sono pronti a formulare una prima offerta: trattasi di 47 milioni di euro, che verosimilmente il Napoli respingerà al mittente. .com

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Rivoluzione Juventus: già decisi i primi due colpi per giugno; Calciomercato Juve, Douglas Luiz sì. E ora affondo per Greenwood; Juve, da Soulé e Huijsen la cassa per il doppio colpo: accelerata per Koopmeiners e Todibo; Calciomercato Juventus, svolta nella corsa al difensore; Calciomercato Milan, Tomori può andare alla Juventus per 25-30 milioni di euro. E spunta Tah.

Cosa riportano altre fonti: Calciomercato Juve, Pedullà non ha dubbi sul prossimo colpo!; Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Novità; Calciomercato Juve, le sirene della Saudi Pro League risuonano forte per quell’attaccante: due squadre proveranno l’affondo! La situazione; TMW - Juve, Tonali primo nome per il centrocampo; Calciomercato Juventus, nuovo agigornamento dalla Continassa: 4 top player in arrivo a giugno? L’indiscrezione.