Calcio si chiude la striscia positiva del Rimini pesante sconfitta incassata a Pontedera

Pontedera il Rimini esce sconfitto dopo cinque risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. I biancorossi, già certi della partecipazione alla fase nazionale dei playoff dopo la vittoria della Coppa, vengono battuti 3-0 e restano in nona posizione con 50 punti. Domenica l'ultimo. Riminitoday.it - Calcio, si chiude la striscia positiva del Rimini: pesante sconfitta incassata a Pontedera Leggi su Riminitoday.it ilesce sconfitto dopo cinque risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. I biancorossi, già certi della partecipazione alla fase nazionale dei playoff dopo la vittoria della Coppa, vengono battuti 3-0 e restano in nona posizione con 50 punti. Domenica l'ultimo.

