Calcio Serie D Al via le prevendite per Vigor Senigallia Forsempronese

Senigallia, 23 aprile 2025 – La Vigor Senigallia ospita il Fossombrone allo stadio Bianchelli. Gara prevista domenica, 27 aprile, alle ore 15. Penultimo appuntamento di campionato.Il servizio di prevendita dei biglietti scatterà oggi pomeriggio (23 aprile) e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita presso il Vigor Official Store (via Cattabeni, 41).Orari di apertura: lunedì e martedì chiuso, dal mercoledì al giovedì 16.00-19.30; dal venerdì al sabato 9.00-13.00 / 16.00-19.30, la domenica 9.00-12.30 (prevendita biglietteria 9.00-10.00).È fortemente consigliato di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, oltre che per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

