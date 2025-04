Calcio serie C in casa Perugia c è spazio solo per la delusione Cangelosi Lo specchio del annata

Perugia, invece, con una giornata di anticipo sulla fine del campionato, non prenderà parte ai playoff. . Perugiatoday.it - Calcio serie C, in casa Perugia c'è spazio solo per la delusione. Cangelosi: "Lo specchio dell'annata" Leggi su Perugiatoday.it Dal Molinari arriva un verdetto crudo, ma assolutamente equo. Il campo ha detto che il Campobasso ha vinto meritatamente perchè ci ha messo maggiore voglia e ha ottenuto quindi la salvezza. Il, invece, con una giornata di anticipo sulla fine del campionato, non prenderà parte ai playoff. .

