Calcio Inter travolta dal Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia sfuma il sogno ‘Triplete’ per i nerazzurri

Inter vede sfumare i sogni di “Triplete” in questa stagione, dovendo fare i conti ancora una volta con i cugini rossoneri. Il Milan ha infatti battuto la Beneamata nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia a San Siro, dopo che all’andata il punteggio era stato di 1-1.Un 3-0 perentorio quello della squadra allenata da Sergio Conceiçao, che non ha ammesso repliche. La doppietta del serbo Luka Jovic al 36? e al 49? e la marcatura dell’olandese Tijjani Reijnders all’85’ ha affossato la formazione di Simone Inzaghi. In questo, la squadra Milanista conclude da imbattuta negli scontri diretti l’annata rispetto ai rivali Interisti.PRIMO TEMPO – Inzahgi vara il suo classico 3-5-2: Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. Oasport.it - Calcio, Inter travolta dal Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia: sfuma il sogno ‘Triplete’ per i nerazzurri Leggi su Oasport.it La maledizione del Diavolo. L’vedere i sogni di “Triplete” in questa stagione, dovendo fare i conti ancora una volta con i cugini rossoneri. Ilha infatti battuto la Beneamata neldia San Siro, dopo che all’andata il punteggio era stato di 1-1.Un 3-0 perentorio quello della squadra allenata da Sergio Conceiçao, che non ha ammesso repliche. La doppietta del serbo Luka Jovic al 36? e al 49? e la marcatura dell’olandese Tijjani Reijnders all’85’ ha affossato la formazione di Simone Inzaghi. In questo, la squadraista conclude da imbattuta negli scontri diretti l’annata rispetto ai rivaliisti.PRIMO TEMPO – Inzahgi vara il suo classico 3-5-2: Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Il Milan vince un altro derby e vola in finale di Coppa Italia, Inter travolta 3-0; Serie A: Fiorentina show, l'Inter travolta resta a -3 dal Napoli; Inter devastante, all'Olimpico la Lazio viene travolta e perde 6-0: apre Calhanoglu, chiude Thuram; Il vizio sporca anche l’azzurro. Nazionale travolta dall’inchiesta sulle scommesse; Serie A, il recappone della 22^ giornata: Juve impresentabile e travolta, l'Atalanta blinda il terzo posto e l'Inter di Inzaghi si fa spietata. Il mercato è alle strette, mentre Ancelotti....

Scrive msn.com: Il Milan vince un altro derby e vola in finale di Coppa Italia, Inter travolta 3-0 - MILANO (ITALPRESS) - Il Milan torna grande nella serata più importante e supera l' Inter con un netto 3-0, qualificandosi per la finale di Coppa Italia . Sono una doppietta di Jovic e una rete di Reij ...

Come scrive msn.com: Inter, Inzaghi: "Non siamo abituati a due sconfitte consecutive. Stanchezza? Siamo l'Inter" - Inter travolta dal Milan in Coppa Italia. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. "Ci spiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i compliment ...

Riporta msn.com: Coppa Italia, Inter-Milan: 0-3, rossoneri in finale. Niente triplete per Inzaghi - Prova di forza del Milan nella semifinale di ritorno contro l'Inter, la squadra di Simone Inzaghi viene travolta dai rossoneri.