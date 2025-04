Buoni pasto per docenti e ATA Anief propone emendamento al Senato

Buoni pasto per docenti e ATA, grazie a una proposta avanzata dal sindacato Anief alla VII Commissione del Senato. L’organizzazione ha chiesto l’inserimento di un emendamento specifico nel decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, per aprire il confronto nella sede della contrattazione integrativa. Buoni pasto nella scuola: . Buoni pasto per docenti e ATA: Anief propone emendamento al Senato Scuolalink. Scuolalink.it - Buoni pasto per docenti e ATA: Anief propone emendamento al Senato Leggi su Scuolalink.it Torna al centro del dibattito l’introduzione deipere ATA, grazie a una proposta avanzata dal sindacatoalla VII Commissione del. L’organizzazione ha chiesto l’inserimento di unspecifico nel decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, per aprire il confronto nella sede della contrattazione integrativa.nella scuola: .pere ATA:alScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Buoni pasto a docenti e ATA da 13 euro al giorno, Anief rilancia la proposta in Senato; Buoni pasto a docenti e Ata: proposta in Senato per 13 euro al giorno; Buoni pasto a docenti e Ata, la richiesta di Anief; SCUOLA - Buoni pasto giornalieri da 13 euro ad insegnanti e personale Ata, Anief chiede al Governo le risorse per il rinnovo del contratto: domani incontro Aran-sindacati proprio sul Ccnl 2022-24; Buoni pasto personale Ata, approvato ordine del giorno: Non va precluso ai docenti e al personale scolastico.

Ne parlano su altre fonti: Buoni pasto a docenti e ATA da 13 euro al giorno, Anief rilancia la proposta in Senato; Buoni Pasto per Docenti e ATA: il Ministero dell’Istruzione ‘tradisce” la Camera dei Deputati; Buoni Pasto a Docenti e ATA che restano fino al Pomeriggio; Buoni pasto a docenti e Ata, la richiesta di Anief; Buoni pasto a docenti e Ata, la richiesta di Anief.