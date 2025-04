Bufera calendari azione legale contro l’Inter è successo tutto in poche ore

l’Inter, la Lega e il Governo per la volontà dei nerazzurri di giocare in ogni caso sabato sera. Calciomercato.it - Bufera calendari, azione legale contro l’Inter: è successo tutto in poche ore Leggi su Calciomercato.it Sono state ore convulse quelle di ieri nella decisione riguardo la data del big match tra Inter e Roma: arriva l’indiscrezione clamorosaSono state ore a dir poco convulse e frenetiche quelle di ieri, in cui si è decisa la sorte del prossimo turno di campionato dopo l’annuncio che le esequie di Papa Francesco si svolgeranno questo sabato mattina alle ore 10. Il Coni ha invitato a sospendere tutte le competizioni sportive/calcistiche, tra cui ovviamente anche il campionato di Serie A che in quel giorno aveva in programma tre partite.Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itAlle 15 toccava a Como-Genoa, alle 18 a Inter-Roma e infine la sera a Lazio-Parma. Per la gara di San Siro si è reso necessario un braccio di ferro imponente tra, la Lega e il Governo per la volontà dei nerazzurri di giocare in ogni caso sabato sera.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Bufera calendari, azione legale contro l’Inter: è successo tutto in poche ore; STMicroelectronics nella bufera legale: avviata class action dopo crollo in Borsa; Ben Yedder nella bufera: avrebbe pagato una cifra enorme a una donna per non essere denunciato.