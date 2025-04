Brutte notizie in casa Como stagione finita per la sua stella

Como, Fàbregas perde la sua stella per il finale di stagione: ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni A fare notizia in una serata colma di match, passando dai 4 recuperi di Serie A al derby di Milano, è anche l’infortunio di uno dei giocatori più determinanti di questa Serie A, capace in poco tempo di sconvolgere positivamente la stagione della propria squadra. Il Como di Fàbregas, vera e propria sorpresa del campionato, si gode il 12esimo posto in campionato a 5 giornate dal termine, portando la salvezza a essere ormai una formalità.La squadra neopromossa, riuscita sin dalla prima stagione a convincere nel massimo campionato italiano, si prepara ora a una finestra di mercato estivo bollente, con l’interesse dei big club europei verso vari dei propri talenti. Rompipallone.it - Brutte notizie in casa Como: stagione finita per la sua stella Leggi su Rompipallone.it Infortunio in allenamento per il, Fàbregas perde la suaper il finale di: ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni A fare notizia in una serata colma di match, passando dai 4 recuperi di Serie A al derby di Milano, è anche l’infortunio di uno dei giocatori più determinanti di questa Serie A, capace in poco tempo di sconvolgere positivamente ladella propria squadra. Ildi Fàbregas, vera e propria sorpresa del campionato, si gode il 12esimo posto in campionato a 5 giornate dal termine, portando la salvezza a essere ormai una formalità.La squadra neopromossa, riuscita sin dalla primaa convincere nel massimo campionato italiano, si prepara ora a una finestra di mercato estivo bollente, con l’interesse dei big club europei verso vari dei propri talenti.

Potrebbe interessarti anche:

“Lasciano la casa”. The Couple, brutte notizie per la coppia top: la scoperta dopo la seconda puntata

A una settimana dall’inizio di The Couple, lunedì 14 aprile 2025, durante la seconda puntata, c’è stato anche il momento nomination e due delle otto coppie sono finite al televoto.

A una settimana dall’inizio di The Couple, lunedì 14 aprile 2025, durante la seconda puntata, c’è stato anche il momento nomination e due delle otto coppie sono finite al televoto. Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme

Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli.

Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Marvel rallenta Armor Wars: brutte notizie per i fan!

I fan dell’Universo Cinematografico Marvel dovranno aspettare ancora per Armor Wars, il film con protagonista Don Cheadle nei panni di James “Rhodey” Rhodes, alias War Machine.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su questo argomento da altre fonti: FLASH – Brutte notizie per il Como: infortunio e stagione finita per Diao, il motivo!; Como, infortunio per Sergi Roberto: la situazione; - Il fantacalcio sempre con te; Buone e cattive notizie dall’infermeria. Intanto il Como fa un favore a Furlani; Brutte notizie per Milano.

Segnala gazzetta.it: L'attaccante ha rimediato un infortunio al piede in allenamento. Necessaria l'operazione, lo stop sarà di due mesi - L'attaccante ha rimediato un infortunio al piede in allenamento. Necessaria l'operazione, lo stop sarà di due mesi ...

calcionews24.com scrive: Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa. Arriva l’esito degli esami strumentali - Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa: ecco l’esito degli esami della società rossoblu Brutte notizie in casa Genoa: stagione completamente finita per il centrocampista F ...

Scrive informazione.it: Genoa, per Miretti infortunio alla…" - Brutte notizie in casa Genoa per quanto riguarda le condizioni di Fabio Miretti. Il centrocampista, infatti, non è stato convocato per la sfida di stasera contro la Lazio a causa di un infortunio alla ...