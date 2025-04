Braccio Keita in Parma Juve Marelli non ha dubbi È attaccato al corpo si allarga solo quando… Cosa ha detto sulla decisione dell’arbitro

Braccio Keita in Parma Juve, Marelli non ha dubbi: Cosa ha detto sulla scelta dell’arbitro e la moviola del matchProteste sul finale del primo tempo di Parma Juve per un presunto tocco col Braccio di Keita nell’area di rigore dei crociati. Azione offensiva dei bianconeri sulla destra con Kalulu che crossa in area di rigore. L’arbitro ha lasciato proseguire e ha avuto un check dal VAR: ecco come ha giudicato la decisione Luca Marelli a DAZN.PAROLE – «Braccio regolare, attacco al corpo che si è allargato solo nel momento in cui ha toccato il pallone». .com Juventusnews24.com - Braccio Keita in Parma Juve, Marelli non ha dubbi: «È attaccato al corpo, si allarga solo quando…». Cosa ha detto sulla decisione dell’arbitro Leggi su Juventusnews24.com innon hahasceltae la moviola del matchProteste sul finale del primo tempo diper un presunto tocco coldinell’area di rigore dei crociati. Azione offensiva dei bianconeridestra con Kalulu che crossa in area di rigore. L’arbitro ha lasciato proseguire e ha avuto un check dal VAR: ecco come ha giudicato laLucaa DAZN.PAROLE – «regolare, attacco alche si ètonel momento in cui ha toccato il pallone». .com

