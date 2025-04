Botte e minacce alla madre per avere soldi prima allontanano e poi arrestato nell’arco di poche ore

poche ore. Ed è così stato portato in carcere.Accusato di maltrattamenti in famiglia, il giovane, 22enne di nazionalità marocchina, residente a Montebello della Battaglia, è stato protagonista di una escalation di violenza culminata con l'arresto. Già lo scorso 5 aprile la madre era andata al Commissariato di polizia di Voghera per denunciare i maltrattamenti subìti, per le continue richieste di soldi da parte del figlio, che lei e il marito non riuscivano più a soddisfare. Con le indagini sui precedenti episodi ancora in corso, la situazione è però precipitata nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile.E' stata questa volta la sorella del 22enne a chiamare i carabinieri, intervenuti nell'abitazione in via Carducci con una pattuglia della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera.

