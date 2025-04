Borgomanero al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte sul Agogna

lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull'Agogna a Borgomanero.Nella mattinata di ieri, martedì 22 aprile, il sindaco Sergio Bossi ha fatto un sopralluogo nel cantiere che ha preso il via nella zona del foro Boario. La prima fase dei lavori, che avranno una durata di. Novaratoday.it - Borgomanero, al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte sull'Agogna Leggi su Novaratoday.it Sono partiti iper la realizzazione del.Nella mattinata di ieri, martedì 22 aprile, il sindaco Sergio Bossi ha fatto un sopralluogo nel cantiere che ha preso il via nella zona del foro Boario. La prima fase dei, che avranno una durata di.

Potrebbe interessarti anche:

Borgomanero, ancora chiusure sulla A26 per lavori

Ancora lavori nelle gallerie della A26 e ancora chiusure notturne. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di martedì 1, giovedì 3 e venerdì 4 aprile, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il.

Ancora lavori nelle gallerie della A26 e ancora chiusure notturne. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di martedì 1, giovedì 3 e venerdì 4 aprile, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il. Borgomanero, al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte sull'Agogna

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull'Agogna a Borgomanero. Nella mattinata di ieri, martedì 22 aprile, il sindaco Sergio Bossi ha fatto un sopralluogo nel cantiere che ha preso il via nella zona del foro Boario.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull'Agogna a Borgomanero. Nella mattinata di ieri, martedì 22 aprile, il sindaco Sergio Bossi ha fatto un sopralluogo nel cantiere che ha preso il via nella zona del foro Boario. Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata cerca il primato a Borgomanero

A Borgomanero per chiudere in bellezza la seconda fase del campionato di serie B Interregionale. Con la qualificazione ai playoff in tasca, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata (in dubbio Mongelli) non vuole abbassare la concentrazione: domani sera, giovedì 24 aprile, dalle 21 al ...

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Borgomanero, al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte sull'Agogna; A Borgomanero il nuovo ponte sull’Agogna: via ai lavori; PIEMONTE, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE 229 “DEL LAGO D’ORTA” A BORGOMANERO (NO); Da domani i lavori per il nuovo ponte che scavalca l’Agogna a Borgomanero; Borgomanero, parte il cantiere per il ponte sull’Agogna: sarà pronto nel 2026.