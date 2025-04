Bonifica di via Toledo approvata la variazione di bilancio contributo regionale di 350mila euro

bilancio di previsione 2025-27, deliberate dalla giunta, e un odg e una mozione a firma di diversi consiglieri. L’Aula si è espressa all’unanimità dei 27 presenti sulla prima variazione, illustrata dall’assessore. Cataniatoday.it - Bonifica di via Toledo, approvata la variazione di bilancio: contributo regionale di 350mila euro Leggi su Cataniatoday.it Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera la ratifica di due variazioni aldi previsione 2025-27, deliberate dalla giunta, e un odg e una mozione a firma di diversi consiglieri. L’Aula si è espressa all’unanimità dei 27 presenti sulla prima, illustrata dall’assessore.

