Bomba d acqua e danni a Salerno e provincia allagamenti e traffico in tilt

Bomba d'acqua a Salerno e provincia, in questo pomeriggio: dalla città capoluogo all’Agro nocerino sarnese, si sono verificati allagamenti e disagi alla circolazione. In particolare, tombini saltati e sottopassi simili a corsi d'acqua tra San Valentino Torio e Sarno, mentre il traffico risulta. Salernotoday.it - Bomba d'acqua e danni a Salerno e provincia: allagamenti e traffico in tilt Leggi su Salernotoday.it d', in questo pomeriggio: dalla città capoluogo all’Agro nocerino sarnese, si sono verificatie disagi alla circolazione. In particolare, tombini saltati e sottopassi simili a corsi d'tra San Valentino Torio e Sarno, mentre ilrisulta.

