Bomba d acqua e danni a Salerno e provincia allagamenti e traffico in tilt

Bomba d'acqua a Salerno e provincia, in questo pomeriggio: dalla città capoluogo all'Agro nocerino sarnese, si sono verificati allagamenti e disagi alla circolazione. In particolare, tombini saltati e sottopassi simili a corsi d'acqua tra San Valentino Torio e Sarno, mentre il traffico risulta.

