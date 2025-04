Serieanews.com - Bologna, altro che Beukema: c’è un altro grande sacrificio da fare

Si parla tanto di, ma il vero nodo delve. Un contratto in scadenza complica i piani di Italiano. E Sartori dovrà prendere decisioni importantiche: c’è unda(Foto: Ansa) – serieanews.comIl problema dile cose troppo bene è che, a un certo punto, qualcuno se ne accorge. E quando succede, non si può più far finta di niente. Ildi quest’anno è la prova vivente di quanto possa diventare pericolosa la bellezza, soprattutto in Serie A.Una bellezza collettiva, certo, fatta di gioco, di idee chiare, di entusiasmo ritrovato. Ma anche di singoli che, mese dopo mese, sono diventati uomini mercato. E lì iniziano i dolori.Vincenzo Italiano ha ereditato un gruppo solido, plasmato con cura da Thiago Motta, e lo ha fatto correre, respirare, palleggiare.