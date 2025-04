Bloccare Tracciamento e Raccolta Dati su Windows 11 e 10

Dati raccolti per ottimizzare le prestazioni, risolvere bug, offrire suggerimenti personalizzati o inviare pubblicità. Tuttavia, non tutti si sentono a proprio agio con questa condivisione costante di informazioni, che può includere abitudini di navigazione, posizione o utilizzo delle app. Quando uscì Windows 10 alcuni parlarono addirittura di spionaggio Microsoft. Comunque sia, ridurre il Tracciamento permette di decidere cosa condividere, senza sacrificare le funzionalità essenziali del sistema.Windows 11, così come Windows 11 è stato integrato di funzionalità di Tracciamento e Raccolta Dati che consentono a Microsoft di migliorare il sistema sulla base delle abitudini delle persone e dei problemi rilevati, in modo da offrire funzioni gradite e utili ed anche per distribuire pubblicità sui suoi prodotti, Windows 10 e Windows 11 compresi. Leggi su .com Microsoft utilizza iraccolti per ottimizzare le prestazioni, risolvere bug, offrire suggerimenti personalizzati o inviare pubblicità. Tuttavia, non tutti si sentono a proprio agio con questa condivisione costante di informazioni, che può includere abitudini di navigazione, posizione o utilizzo delle app. Quando uscì10 alcuni parlarono addirittura di spionaggio Microsoft. Comunque sia, ridurre ilpermette di decidere cosa condividere, senza sacrificare le funzionalità essenziali del sistema.11, così come11 è stato integrato di funzionalità diche consentono a Microsoft di migliorare il sistema sulla base delle abitudini delle persone e dei problemi rilevati, in modo da offrire funzioni gradite e utili ed anche per distribuire pubblicità sui suoi prodotti,10 e11 compresi.

