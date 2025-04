Blade Runner Time to Live di Supermassive è stato cancellato durante lo sviluppo per un rumor

Blade Runner: Time to Live, il videogioco non annunciato ufficialmente ma in sviluppo presso Supermassive Games, è stato cancellato. La notizia arriva da una fonte interna riportata da Insider Gaming, secondo cui il progetto – ambientato nell’universo del celebre franchise cyberpunk – era stato avviato in pre-produzione nel settembre 2024 e puntava a un’uscita nel 2027 su PC, console current-gen e future piattaforme.Insider Gaming ripota che Time to Live era pensato come un action adventure in terza persona con forte componente narrativa ed avrebbe messo i giocatori nei panni di So-Lange, un replicante Nexus-6 inspiegabilmente ancora vivo nel 2065. La storia avrebbe visto il protagonista attraversare la sotto-città di New Zurich fino ai confini del mondo civilizzato, in una missione per eliminare Rev, leader di un’organizzazione sotterranea di replicanti, prima di essere tradito e abbandonato a sé stesso. Game-experience.it - Blade Runner: Time to Live di Supermassive è stato cancellato durante lo sviluppo, per un rumor Leggi su Game-experience.it to, il videogioco non annunciato ufficialmente ma inpressoGames, è. La notizia arriva da una fonte interna riportata da Insider Gaming, secondo cui il progetto – ambientato nell’universo del celebre franchise cyberpunk – eraavviato in pre-produzione nel settembre 2024 e puntava a un’uscita nel 2027 su PC, console current-gen e future piattaforme.Insider Gaming ripota chetoera pensato come un action adventure in terza persona con forte componente narrativa ed avrebbe messo i giocatori nei panni di So-Lange, un replicante Nexus-6 inspiegabilmente ancora vivo nel 2065. La storia avrebbe visto il protagonista attraversare la sotto-città di New Zurich fino ai confini del mondo civilizzato, in una missione per eliminare Rev, leader di un’organizzazione sotterranea di replicanti, prima di essere tradito e abbandonato a sé stesso.

