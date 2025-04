Bill Hader al lavoro su una miniserie dedicata al massacro e suicidio di massa di Jonestown

Jonestown sarà alla base di una nuova miniserie in fase di sviluppo per HBO che vede coinvolto Bill Hader come autore e showrunner. Bill Hader sarà il produttore e possibile protagonista di una serie che racconterà la storia del reverendo Jim Jones, il leader della setta del Tempio del Popolo che ha portato al massacro e suicidio di massa a Jonestown. Il progetto è in fase di sviluppo per HBO e l'attore collaborerà alla sua realizzazione con Daniel Zelman. Chi era il reverendo Jones Jim Jones era nato in Indiana e ha poi fondato nel 1946 la sua prima chiesa, People's Temple Christian Church a Indianapolis, dove si era trasferito con la moglie Marceline Baldwin. Nel 1955, dopo aver fondato il movimento Wings .

