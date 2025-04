Beyond di Alex Bellini in anteprima al 73 Trento Film Festival

Leggi su Cinefilos.it

di“Perché esplorare?” È da questa domanda che prende vita, il nuovo documentario realizzato dall’esploratore e divulgatore, in anteprima sabato 26 aprile al 73°nella sezione ALP&ISM. La proiezione al Supercinema Vittoria dialle 16.45 a cui seguirà un Q&A, alla presenza del regista e del co-regista e montatore Francesco Clerici e della produttrice Francesca Urso.è il racconto di un viaggio difficile e intenso sul più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda. Nel gennaio 2025decide di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima.Ne emerge un viaggio intimo e potente e non è solo il racconto di un’avventura estrema, ma il risultato di un percorso che intreccia esplorazione e consape­volezza, portando lo sguardo oltre la sfida fisica per abbracciare un messaggio più ampio e universale.