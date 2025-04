Berrettini e Musetti che tentazione pancia mia fatti capanna

Berrettini e Lorenzo Musetti ne sono rimasti "abbagliati": ce n'è per tutti, al Masters 1000 di Madrid ne vedremo delle belle.Sono capitati entrambi nella parte bassa del tabellone, in compagnia di Novak Djokovic. Matteo Berrettini è nello spicchio di Jack Draper, mentre Lorenzo Musetti in quello di Stefanos Tsitsipas e di Alex de Minaur. Non un sorteggio facilissimo, insomma, ma in occasione del Masters 1000 di Montecarlo i due azzurri ci hanno dimostrato di essere sufficientemente in forma da poter affrontare anche i top ten più "spaventosi".Berrettini e Musetti, che tentazione: pancia mia fatti capanna (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl romano ha battuto al Country Club nientepopodimeno che Sascha Zverev e il carrarino è addirittura arrivato in finale. Ci sono buone probabilità, pertanto, che si facciano notare anche nella capitole spagnola, dove tutto è pronto per l'inizio ufficiale della 23esima edizione del Mutua Madrid Open.

