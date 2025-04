Basket il CUS Pisa gioca a Pietrasanta in gara uno dei play out per la permanenza in DR2

Pisa, 23 aprile – Terminata la regular season, con un ultimo posto tutt'altro che brillante, sebbene in condominio con Basket Piombino, il Cosmocare CUS Pisa si appresta ad iniziare, domenica a Pietrasanta, sul campo del Basket 2002 Versilia, il primo turno dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2, con ritorno a Pisa la domenica successiva ed eventuale bella sempre a Pietrasanta.I play-OUT – Versilia, Pontremoli, Piombino e CUS Pisa, nell'ordine in cui hanno terminato la regular season, sono le quattro formazioni che si contenderanno tre posti valevoli per la salvezza. Insieme a Versilia-CUS Pisa, l'altra sfida tra Pontremoli-Piombino, sempre al meglio di due vittorie in tre gare, darà via libera alle prime due compagini salve, mentre la terza scaturirà dal confronto, sempre in tre partite, tra le perdenti delle semifinali.

