Basket Bilbao vince la FIBA Europe Cup nella doppia finale con il PAOK

IllaCup 2024-2025 e porta così per la prima volta a casa,sua storia che ormai dura da 25 anni, una competizione di stampo continentale. BattutoilSalonicco: all’andata successo degli spagnoli per 72-65, con il play svedese Melwin Pantzar autore di 19 punti, al ritorno 84-82 per i greci, non sufficiente però per ribaltare la differenza canestri in quello che è un format presente soltanto in questa competizione a livello maschile. 17 i punti della guardia USA Frank Bartley, un passato recente a Brindisi.Peruna stagione continentale partita addirittura dalle qualificazioni, dove ha superato i lituani del Neptunas Klaipeda nel doppio confronto. Nel primo girone sei vittorie su altrettante partite nei confronti di BC Balkan (Botevgrad, Bulgaria), BC Kutaisi 2010 (Georgia) e BC Prievidza (Slovacchia), poi, nel secondo, altri cinque successi su sei, compreso quello doppio su Sassari, e la prima sconfitta subita dallo Cholet; nel raggruppamento anche il Le Portel.