Basket B nazionale General Contractor e Ristopro tutti gli scenari play in e playoff negli ultimi 40’

play-in in casa, ma il piazzamento finale verrà determinato dopo le partite contro Montecatini e LatinaVALLESINA, 23 aprile 2025 – Dopo 37 giornate, General Contractor e Ristopro sono appaiate a 36 punti in compagnia di Chiusi e al termine della regular season manca solo una partita: domenica alle 18 Jesi sarà ospite della Gema Montecatini e Fabriano della Benacquista Latina.Attualmente, la classifica avulsa pone Chiusi ottava, Fabriano nona e Jesi decima.Queste sono le altre combinazioni possibili dopo l'ultima giornata:La General Contractor sarà:– ottava se vince e Chiusi perde contro Livorno;– nona se vince, perde Fabriano e vince Chiusi;– decima se ottiene lo stesso risultato di Chiusi e Fabriano, oppure se perde e vince Fabriano.

