Basket al via i play off in Divisione Regionale 2 con GMV Valdera

Divisione Regionale 2, con il GMV inserito nei play-off del girone A, in cui, al primo turno, affronterà Valdera, compagine temibile, a lungo in testa durante la regular season. Gara uno è in programma sabato a Ghezzano al PalaSartori, con inizio alle 20,30.I play-OFF – Il girone A è stato, tra i quattro della Toscana, il più combattuto ed il più livellato, con l'ultima giornata della regular season ancora incerta per la classifica finale, con cinque squadre in lotta per l'accesso alle prime quattro posizioni. La sconfitta inaspettata dell'ex capolista Valdera, sul campo della US Livorno, e le vittorie di Polisportiva Chimenti Livorno, GMV, Rosignano e Volterra, ha portato ad un cambio di leadership con Chimenti, GMV e Valdera, tutte a quota 38, nell'ordine legato alla classifica avulsa, mentre a quota 36 Rosignano l'ha spuntata, sempre per gli scontri diretti, su Volterra, che non entra così ai play-off.

