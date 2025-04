Baronissi Nasce il Premio Trotula De Ruggiero per giovani ricercatrici dell’Unisa

Baronissi, con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, ha istituito il Premio “Trotula De Ruggiero”, rivolto a giovani ricercatrici dell’Università di Salerno under 40 impegnate nei settori della nutrizione, dell’agricoltura e dell’immunologia. Un riconoscimento che. Salernotoday.it - Baronissi: “Nasce il Premio “Trotula De Ruggiero” per giovani ricercatrici dell’Unisa Leggi su Salernotoday.it Il Comune di, con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, ha istituito ilDe”, rivolto adell’Università di Salerno under 40 impegnate nei settori della nutrizione, dell’agricoltura e dell’immunologia. Un riconoscimento che.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Comune di Baronissi: Nasce il Premio Trotula De Ruggiero per giovani ricercatrici dell'Universit di Salerno; Baronissi: Nasce il Premio Trotula De Ruggiero per giovani ricercatrici; Baronissi, lettere anonime in comune: “Basta fango sull’Amministrazione Petta. La legalità non si piega alla propaganda”; Perseguita l’ex, scattano gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico; Cultura - Torre Annunziata - Servizi per l’infanzia, al via i lavori per il nuovo Asilo Nido di via Murat.

msn.com scrive: Comune di Baronissi: Nasce il Premio “Trotula De Ruggiero” - Il Comune di Baronissi, con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, ha istituito con Delibera di Giunta n.120 del 17 aprile 2025 il Premio “Trotula De Ruggiero”, rivolto a giovani ricerc ...