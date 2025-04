Juventusnews24.com - Balzarini “declassa” quei due attaccanti: «Sono degli pseudo obiettivi della Juve. Occhio all’intreccio tra quei due club». Il sorprendente annuncio di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

non crede all’opportunità cheduepossano fare al caso: questi poscostituire un intreccio tra Napoli e Manchester UnitedGianninon crede all’opportunità che Rasmus Hojlund e Victor Osimhen possano approdare alla. Piuttosto pensa che sia più accreditata l’ipotesi che i due possano essere coinvolti in uno scambio tra Napoli e Manchester United. Le sue parole sul proprio canale You Tube.PAROLE – «Le ultime notizie che riguardano gli altri, Hojlund e Osimhen creano un intreccio tra Manchester United e Napoli per uno scambio tra questi due calciatori». .com