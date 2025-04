Bakery con Fidenza ci si gioca la salvezza ingresso gratuito

Domenica 27 aprile, alle ore 18:00, la Bakery Basket Piacenza giocherà la trentottesima ed ultima partita della stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025.

Domenica 27 aprile, alle ore 18:00, la Bakery Basket Piacenza giocherà la trentottesima ed ultima partita della stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025.

