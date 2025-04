Avevamo ancora cose da fare insieme il ricordo commosso di Nella Bergoglio cugina di Papa Francesco

Nella, che ha spesso raccontato episodi della loro infanzia e dei contatti mantenuti nel tempo nonostante la distanza, sottolinea con emozione quanto Jorge Mario Bergoglio fosse rimasto legato alle sue radici piemontesi. «Era uno della nostra famiglia, molto legato al Piemonte: dall'Astigiano e dal Monferrato aveva preso un po' della nostra terra», spiega, restituendo il ritratto di un Pontefice che non ha mai dimenticato le origini italiane della sua famiglia emigrata in Argentina.Un legame che si esprimeva anche Nella cucina, uno dei ricordi più intimi e vivi del passato: «Amava la bagna cauda, perché nonna Rosa, a cui era molto legato da bambino, gli aveva fatto conoscere in Argentina la cucina tipica piemontese», racconta con un sorriso nostalgico.

