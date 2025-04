Avellino presso la Prefettura il registro di condoglianze per la morte di papa Francesco

presso la Prefettura di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele n. 4, nell’atrio di ingresso, sarà possibile lasciare un pensiero o. Avellinotoday.it - Avellino, presso la Prefettura il registro di condoglianze per la morte di papa Francesco Leggi su Avellinotoday.it In attuazione delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dei 5 giorni di lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Santo Padre,ladi, in Corso Vittorio Emanuele n. 4, nell’atrio di ingresso, sarà possibile lasciare un pensiero o.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Avellino, presso la Prefettura il registro di condoglianze per la morte di papa Francesco; Cordoglio per la morte di Sua Santità Papa Francesco; In Prefettura il registro di condoglianze per Papa Francesco; 5° Tappa dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia a Lauro; Nasce l'Osservatorio sullo stato della Provincia.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Avellino, parte il piano “Pasqua sicura”: scatta il piano di monitoraggio delle strade; Avellino, ministro Piantedosi in prefettura: summit su Arcelor-Mittal; Avellino, Crisi ArcelorMittal: nuovo vertice in Prefettura.