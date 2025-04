Auto distrutta dopo uscita di strada una persona al ospedale

Auto distrutta dopo lo schianto. Il conducente esce e va a casa

Momenti di comprensibile apprensione, ieri intorno alle 6.30 alle porte della frazione lughese di Bizzuno, dove sia alcune persone in transito che alcuni residenti lungo l’omonima via, hanno chiamato i soccorsi segnalando la presenza di un auto praticamente distrutta.

Soccorsi in azione nella serata del 22 aprile a Monticelli. Un'auto, per cause al vaglio ha sbandato ed è andata fuori strada finendo in un campo ai lati della carreggiata.

Cinque mesi fa un’auto finì su una delle pensiline di viale Marconi danneggiandosi e danneggiando l’area riservata a chi deve fruire dei mezzi pubblici, ma da quando quel mezzo si è schiantato “nulla è stato fatto per ripristinare la segnaletica danneggiata.

