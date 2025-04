ATP Madrid due vittorie e una sconfitta per gli italiani Bublik e Monfils promossi al 2 turno

Madrid. In casa Italia, il bilancio è stato di due vittorie e una sconfitta. I successi sono stati firmati da Flavio Cobolli contro l'ungherese Fabian Marozsan e dal sorprendente Federico Cinà contro il giocatore di Hong Kong Wong, mentre Fabio Fognini ha salutato la capitale spagnola, dopo aver affrontato le qualificazione, sconfitto dal solido serbo Laslo Djere.Il classe 2002 romano giocherà contro il danese Holger Rune, vincitore dell'ultimo torneo a Barcellona. Un confronto assai complicato per Flavio, mentre il 18enne palermitano (wild card) vorrà proseguire nel suo sogno madrileno affrontando lo statunitense Sebastian Korda. Una sfida sulla carta chiusa, ma chissà.Per quanto riguarda il resto degli incontri, da considerare le affermazioni del kazako Alexander Bublik e del francese Gael Monfils.

