Atalanta ottimismo per Djimsiti verso il Lecce Crollo Juve i bianconeri fermi a 5

Lecce. Alternativa de Roon. Zona Champions: Tudor ko a Parma Ecodibergamo.it - Atalanta, ottimismo per Djimsiti verso il Lecce. Crollo Juve: i bianconeri fermi a -5 Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Mercoledì 23 aprile il difensore nerazzurro, alle prese con una distorsione della caviglia, si è allenato sul campo e potrebbe rientrare venerdì 25 contro il. Alternativa de Roon. Zona Champions: Tudor ko a Parma

