Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft svela quando annuncerà i contenuti post-lancio

ha rivelato la data in cui rivelerà idi: il 30 aprile 2025 sarà il momento in cui scopriremo cosa attende i fan della saga dopo il debutto del gioco base. Un appuntamento importante, soprattutto per chi ha acquistato il gioco dopo averlo prenotato oppure è in attesa di nuoviche possano espandere ulteriormente l’esperienza.Il primo DLC già confermato si intitola Gli Artigli di Awaji, un’espansione pensata inizialmente come bonus prenotazione durante la fase del primo rinvio del gioco. Anche se non ha ancora una data di uscita, sappiamo che sarà disponibile entro fine anno. Questo contenuto aggiuntivo porterà i giocatori in uno scenario del tutto nuovo: l’isola di Awaji, dove i due protagonisti, Naoe e Yasuke, affronteranno una minaccia inedita rappresentata da una nuova fazione.