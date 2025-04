Metropolitanmagazine.it - Arriva il nuovo profumo Liu Jo “Silkway Wow”

In Italia è disponibile dal 16 aprile ilLiu Jo “Wow”: è possibile trovarlo in diverse profumerie selezionate e nelle boutique del brand, in attesa di un lancio mondiale. Questo, che comprende ben tre prodotti nella sua linea, è stato creato dalla profumiera Angéline Leporini, in collaborazione con la casa essenziera Eurofragance.IlLiu Jo si chiama “Wow”La gamma comprende la nuova Eau de Parfum in tre formati (30 ml a 39 euro, 50 ml a 50 euro, e 100 ml a 62 euro). Inoltre, è disponibile anche una Body Lotion (18 euro) e un Hair Parfum (31 euro). Questa fragranza ha le note di acqua di cocco, liquirizia e mirtillo rosso in apertura. Successivamente si evolvono in un cuore di mirra, incenso, gelsomino sambac e ylang-ylang. Infine, le note di fondo sono muschio bianco, vaniglia, crema Chantilly, ambra e cashmere.