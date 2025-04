Arrestato un uomo per aver segregato e picchiato la compagna

uomo di 46 anni, italiano e con precedenti, è stato Arrestato perché accusato di aver segregato e picchiato la compagna. La donna, una 39enne italiana, è riuscita ad avvisare la polizia grazie a una app sul proprio cellulare, tramite la quale ha attivato il numero di emergenza.I fatti. Bolognatoday.it - Arrestato un uomo per aver segregato e picchiato la compagna Leggi su Bolognatoday.it Undi 46 anni, italiano e con precedenti, è statoperché accusato dila. La donna, una 39enne italiana, è riuscita ad avvisare la polizia grazie a una app sul proprio cellulare, tramite la quale ha attivato il numero di emergenza.I fatti.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: L'incubo di una donna: picchiata e segregata in cantina dal compagno-padrone; Rinchiude la compagna, picchia e manda in ospedale la figlia di 18 mesi; Cosenza, parla la donna segregata in casa dall'ex: Minacciava i miei figli; Roma, chiusa a chiave in cantina a Grotta Perfetta: il compagno la picchia per strada e viene arrestato; In casa scoppia un incendio, i soccorritori trovano un giovane denutrito: Segregato per 20 anni, urinava in una bottiglia.

Se ne parla anche su altri siti: Segregata e picchiata dal compagno, avvisa la polizia tramite un’app: lui è stato arrestato; Segregata e stuprata per 5 giorni a Mestre: 32enne riesce a scappare. Fermato un uomo; Rinchiude la compagna, picchia e manda in ospedale la figlia di 18 mesi; Segregata e violentata per cinque giorni in un palazzo abbandonato; Orrore a Mestre, 32enne segregata e violentata per 5 giorni dal branco in un palazzo abbandonato. Fermato un uomo.