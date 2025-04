Lortica.it - Arezzo capitale del paradosso: più paghi, più annusi! La raccolta rifiuti? Un’arte astratta firmata Ghinelli

Leggi su Lortica.it

Bidoni via Francesco RediPare che l’Amministrazionevoglia davvero chiudere col botto. O forse col bidone. Anzi, coi bidoni: traboccanti, maleodoranti e dimenticati da giorni, come quello di via Redi che da venerdì 18 aprile è diventato il nuovo punto panoramico del degrado urbano. Mancano solo le visite guidate.Nel frattempo, i cittadini ringraziano con affetto e versamenti la nuova Tari: aumentata del 3%, per non farsi mancare nulla. Il Comune diriesce così a salire sul podio della spesain Toscana, aggiudicandosi il bronzo del salasso. Un bel riconoscimento, peccato che sia a spese delle famiglie.L’erba nei parchi cresce rigogliosa, ma non per merito del verde urbano. È più che altro un’installazione botanica abbandonata. Gli sfalci? Ridotti. I camion dellaanche? Forse usciti in smart working, perché la spazzatura resta lì, a godersi il sole.