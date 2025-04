Archiviazione La Russa Jr la ragazza che lo accusa si oppone

ragazza di 22 anni, ha depositato l'atto di opposizione alla richiesta di Archiviazione presentata dalla procura di Milano per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale nei confronti della giovane. Nel documento di circa una quarantina di pagine il legale della presunta parte offesa contesta le conclusioni della pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella sulla "mancanza di una valida volontà della ragazza nel compiere gli atti sessuali" la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 con i due ragazzi dopo l'incontro nella discoteca Apophis club in centro a Milano. Dopo il deposito dell'opposizione la gip Rossana Mongiardo fissera' un'udienza camerale. Agi.it - Archiviazione La Russa Jr, la ragazza che lo accusa si oppone Leggi su Agi.it AGI - L'avvocato Stefano Benvenuto, legale delladi 22 anni, ha depositato l'atto di opposizione alla richiesta dipresentata dalla procura di Milano per Leonardo Apache Lae Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale nei confronti della giovane. Nel documento di circa una quarantina di pagine il legale della presunta parte offesa contesta le conclusioni della pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella sulla "mancanza di una valida volontà dellanel compiere gli atti sessuali" la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 con i due ragazzi dopo l'incontro nella discoteca Apophis club in centro a Milano. Dopo il deposito dell'opposizione la gip Rossana Mongiardo fissera' un'udienza camerale.

