Anziano vaga di notte per strada in stato confusionale soccorso dai carabinieri

carabinieri di Sacile hanno soccorso un Anziano di 78 anni in stato confusionale lungo una strada di Fontanafredda. È successo il 18 aprile intorno alle 4:30 in via Casut. Nel corso delle attività di controllo notturno del territorio una pattuglia dell’aliquota Radiomobile ha notato un. Pordenonetoday.it - Anziano vaga di notte per strada in stato confusionale, soccorso dai carabinieri Leggi su Pordenonetoday.it di Sacile hannoundi 78 anni inlungo unadi Fontanafredda. È successo il 18 aprile intorno alle 4:30 in via Casut. Nel corso delle attività di controllo notturno del territorio una pattuglia dell’aliquota Radiomobile ha notato un.

Potrebbe interessarti anche:

Anziano vaga di notte in stato confusionale, soccorso dalla polizia

La polizia di Stato di Venezia soccorre un anziano in evidente stato confusionale fuori da una zona residenziale di Marghera. È successo la notte di mercoledì scorso: gli agenti lo hanno avvistato ...

La polizia di Stato di Venezia soccorre un anziano in evidente stato confusionale fuori da una zona residenziale di Marghera. È successo la notte di mercoledì scorso: gli agenti lo hanno avvistato ... Convinto di essere in Sicilia, anziano in stato confusionale vaga di notte sulla Togliatti: soccorso

Un uomo di 82 anni è stato soccorso dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dopo essere stato trovato a vagare di notte sulla Togliatti in stato confusionale.Continua a leggere

Un uomo di 82 anni è stato soccorso dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dopo essere stato trovato a vagare di notte sulla Togliatti in stato confusionale.Continua a leggere Anziano scomparso, ricerche nella notte con il drone e i cani

Allarme a San Severino ieri per la scomparsa di un 87enne. Dal pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono impegnati nelle ricerche, concentrate soprattutto nella zona di Colleluce, dove vive il ...

Su questo argomento da altre fonti: Anziano vaga disorientato in piena notte, soccorso dai carabinieri; Anziano vaga disorientato in piena notte, soccorso dai carabinieri; Anziano vaga di notte per strada in stato confusionale, soccorso dai carabinieri; Anziano vaga di notte in stato confusionale, soccorso dalla polizia; Sicignano, anziano vaga per tutta la notte: ritrovato dai vigili del fuoco.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Convinto di essere in Sicilia, anziano in stato confusionale vaga di notte sulla Togliatti: soccorso; Roma, 87enne vaga in strada senza ricordare nemmeno il nome: salvato da un vigile urbano; Anziano vaga per Roma in difficoltà, aiutato da polizia locale.