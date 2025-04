Anche i volontari di Anpas Piemonte a Roma per i funerali di Papa Francesco

Anche le volontarie e i volontari delle pubbliche assistenze Anpas del Piemonte sono a Roma per fornire supporto logistico in occasione dei funerali di Papa Francesco. L'attivazione è arrivata da Anpas Nazionale, su richiesta del dipartimento della Protezione civile.In totale sono 16 le. Novaratoday.it - Anche i volontari di Anpas Piemonte a Roma per i funerali di Papa Francesco Leggi su Novaratoday.it lee e idelle pubbliche assistenzedelsono aper fornire supporto logistico in occasione deidi. L'attivazione è arrivata daNazionale, su richiesta del dipartimento della Protezione civile.In totale sono 16 le.

