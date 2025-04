Amici 24 scoppia il caso Senza Cri e Antonia censura o privacy

Senza Cri, i fan di Amici 24 parlano di censura per una presunta relazione con Antonia. La cantante rompe il silenzio sui social e chiarisce quanto accaduto. Dopo l'eliminazione di Senza Cri da Amici 24, molti fan del talent show hanno sollevato dubbi e parlato apertamente di una presunta censura da parte della produzione. Secondo alcune voci che circolano sui social, la giovane artista avrebbe iniziato una relazione sentimentale con Antonia, altra cantante del programma appartenente alla squadra di Rudy Zerbi. Un legame che, stando alle accuse, sarebbe stato volutamente ignorato dalle telecamere. Fan in rivolta: "censurata la prima coppia LGBTQ+ di Amici? Le speculazioni non sono nuove: qualche mese fa SuperGuida TV aveva lanciato l'indiscrezione parlando di presunti baci scambiati tra Senza Cri e Antonia durante . Movieplayer.it - Amici 24, scoppia il caso Senza Cri e Antonia: censura o privacy? Leggi su Movieplayer.it Dopo l'eliminazione diCri, i fan di24 parlano diper una presunta relazione con. La cantante rompe il silenzio sui social e chiarisce quanto accaduto. Dopo l'eliminazione diCri da24, molti fan del talent show hanno sollevato dubbi e parlato apertamente di una presuntada parte della produzione. Secondo alcune voci che circolano sui social, la giovane artista avrebbe iniziato una relazione sentimentale con, altra cantante del programma appartenente alla squadra di Rudy Zerbi. Un legame che, stando alle accuse, sarebbe stato volutamente ignorato dalle telecamere. Fan in rivolta: "ta la prima coppia LGBTQ+ di? Le speculazioni non sono nuove: qualche mese fa SuperGuida TV aveva lanciato l'indiscrezione parlando di presunti baci scambiati traCri edurante .

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Amici 24, scoppia il caso Senza Cri e Antonia: censura o privacy?; Francesca eliminata da Amici 24 e scoppia in lacrime: il gesto speciale di Maria De Filippi!; Amici 24, scoppia lo scandalo: maglietta LGBTQ ‘censurata’ in tv e bufera sui social: “Una vergogna”; C'è un video, la cosa è grave. Ad Amici scoppia il caso e un cantante rischia l'espulsione; Amici 24, scoppia la lite in casetta tra Ilan e TrigNO: Hai voluto fare il fenomeno! (VIDEO).

Ne parlano su altre fonti: Amici 24, scoppia il caso Senza Cri e Antonia: censura o privacy?; Amici 24, social in rivolta (per colpa di dinamiche già scritte). Il caso 'clamoroso' di Nicolò e Antonia; Francesca eliminata da Amici 24 e scoppia in lacrime: il gesto speciale di Maria De Filippi!; Trigno, sfogo con Francesco ad Amici 24: “Ho fatto scelte sbagliate”/ Chiara scoppia a piangere con lui; Amici 24, scoppia l’amore: una coppia si fidanza ufficialmente ma un’altra è già in crisi, si lasceranno?.