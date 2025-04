Allerta per maltempo per dodici Regioni ancora forti piogge e turbolenze due vortici in arrivo

ancora allarme maltempo sull'Italia. La Protezione Civile, prevedendo perturbazioni e violenti temporali, ha emanato per oggi, 23 aprile, l'Allerta per dodici Regioni italiane. Nei prossimi giorni infatti l'arrivo di due vortici – di cui il primo proveniente dall'Inghilterra – attraverseranno l'Italia da nord-ovest a sud-est causando un peggioramento diffuso e frequenti temporali, almeno fino a sabato.Se questa prima fase ciclonica inglese colpirà inizialmente soprattutto il Triveneto e le zone a cavallo tra Piemonte e Lombardia, giovedì 24 la perturbazione coinvolgerà il Centro-Sud con acquazzoni e rovesci. Venerdì 25 aprile arriverà, in rapido attraversamento, la seconda ondata (con bassa pressione), causando lieve instabilità specie al Centronord con sole, nubi e temporali. Per avere un diffuso miglioramento dovremo aspettare sabato (domenica per il versante adriatico ed il Sud) con il secondo vortice che si sarà spostato definitivamente sulla Grecia.

